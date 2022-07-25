Алонсо: гонка во Франции напоминала игру в шахматы
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал шестой результат в гонке Гран-при Франции.
«Я счастлив! Старт был прекрасным, я поднялся на пятое место с седьмого. Было несколько рискованных манёвров, но в конечном итоге всё свелось к контролю износа шин. Шестая позиция была максимум возможного.
Я провёл около 350 гонок, так что я знаю, что делаю. Было весело, на старте было важно опередить Норриса. Думаю, темп «Макларена» был сопоставим с нашим, но на первых нескольких кругах мы могли получить преимущество. Думаю, гонка напоминала игру в шахматы. Мы старались держать «Макларены» поближе к себе, но при этом иметь свободную трассу перед собой. Это была отличная гонка», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.
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