Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: гонка во Франции напоминала игру в шахматы

Алонсо: гонка во Франции напоминала игру в шахматы
Комментарии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал шестой результат в гонке Гран-при Франции.

«Я счастлив! Старт был прекрасным, я поднялся на пятое место с седьмого. Было несколько рискованных манёвров, но в конечном итоге всё свелось к контролю износа шин. Шестая позиция была максимум возможного.

Я провёл около 350 гонок, так что я знаю, что делаю. Было весело, на старте было важно опередить Норриса. Думаю, темп «Макларена» был сопоставим с нашим, но на первых нескольких кругах мы могли получить преимущество. Думаю, гонка напоминала игру в шахматы. Мы старались держать «Макларены» поближе к себе, но при этом иметь свободную трассу перед собой. Это была отличная гонка», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.

Оценки за Гран-при Франции: нет, Леклер не самый худший. А Ферстаппен даже не в топ-3 Оценки за Гран-при Франции: нет, Леклер не самый худший. А Ферстаппен даже не в топ-3
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022