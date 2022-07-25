Хилл: в «Феррари» сплошной бардак

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о сходе Шарля Леклера на Гран-при Франции.
«В «Феррари» сплошной бардак. Леклер совершил фатальную ошибку. Но вся проблема — в головах», — приводит слова Деймона Хилла Daily Mail.
Победителем гонки Гран-при Франции стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе и третье места заняли гонщики «Мерседеса» – британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.
Гран-при Франции. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +28.872.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +42.879.
7. Ландо Норрис («Макларен») +52.026.
8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:00.372.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:02.549.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:04.494.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.
13. Александер Албон («Уильямс») +1:08.565.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:20.394.
Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.
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