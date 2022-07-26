В «КАМАЗ-мастер» отреагировали на взрывы колёс на грузовиках «МАЗа»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал проблемы, которые возникли у белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» на ралли-марафоне «Шёлковый путь».
«Было странно — одно и то же колесо постоянно взрывалось, и они сами не могли понять, в чём дело. На этих машинах они едут не первый год, как и на шинах. Их проблемы нас удивили, ведь это значит, что в машине что-то изменилось и это сильно повлияло на работу с резиной.
Скорость у них была — Сергей Вязович демонстрировал отличный темп, лидировал после второго этапа, но не хватило надёжности. Всё пошло по цепочке: взрывается колесо — оно ломает кузов, это тянет за собой поломки в других местах, и всё это — потери. Им приходилось решать вопросы доезда до финиша — и, к счастью, они их решили», — заявил Сотников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.
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