Макс Ферстаппен стал абсолютным рекордсменом «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Франции провёл свою 130-ю гонку в составе австрийской команды и превзошёл Марка Уэббера по этому показателю.
Уэббер с 2007 по 2013 год провёл 129 этапов Формулы-1 в составе «Ред Булл». У Ферстаппена после гонки во Франции стало 130 стартов. В топ-3 по этому показателю входит также Себастьян Феттель, чьё достижение по количеству подиумов за «Ред Булл» Ферстаппен побил на Гран-при Азербайджана в июне.
Напомним, действующий контракт Макса рассчитан до 2028 года. К этому времени он может достичь отметки в 280 гонок в составе «Ред Булл» и значительно улучшить собственное достижение.
Рекордом по количеству гонок в составе одной команды обладает семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, у которого уже 190 этапов в «Мерседесе».
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