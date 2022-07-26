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Будущая команда Квята заявила на этап NASCAR авто под №26. Это бывший номер Даниила в Ф-1

Будущая команда Квята заявила на этап NASCAR авто под №26. Это бывший номер Даниила в Ф-1
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Команды NASCAR определились с заявочными листами на предстоящую гонку, которая состоится в ближайший уикенд. Голландский гоночный коллектив «Хезеберг», за который будет выступать россиянин Даниил Квят, заявил сразу два автомобиля. Второй пилот пока не объявлен. При этом выступать он будет под номером 26. Именно такой номер был у Даниила, когда он участвовал в Формуле-1.

Квят выступал в «Королевских гонках» с 2014 по 2020 год. Лучшим его результатом стало второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году. По итогам того же сезона Даниил занял седьмое место в общем зачёте пилотов, что является его высшим достижением в чемпионате.

Команда NASCAR показала тизер с подготовкой Квята к гонке:

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