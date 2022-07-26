Норрис высказался о падении скорости «Макларена» в гонке Гран-при Франции
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Пилот команды «Макларен», британец Ландо Норрис прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Франции, прошедшей в минувшее воскресенье, 24 июля, в Ле-Кастелле.
Напомним, Норрис финишировал седьмым, отстав на 10 секунд от испанца Фернандо Алонсо из «Альпин». Победителем же стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«У меня была небольшая пробуксовка. Но я не думаю, что это как-то повлияло на наше выступление, Фернандо всё равно обогнал бы меня.
Мы добились того, чего и должны были. Хотя я считал наши ожидания после квалификации более высокими. У нас было достаточно хорошее время, чтобы вклиниться между «Мерседесами», а они показали, что практически способны бороться за победу», – приводит слова пилота издание Autorsport.
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