В «Макларене» прокомментировали обнаруженный на финише обломок в машине Норриса

Обнаруженный обломок в машине пилота «Макларена», британца Ландо Норриса, не повлиял на его выступление, сообщает со ссылкой на команду издание Autosport.

Инцидент произошёл после финиша гонки Гран-при Франции, состоявшейся на минувших выходных в Ле-Кастелле. В кадры трансляции попал момент, когда Норрис, вылезая из болида, заметил обломок, застрявший в правом боковом понтоне, после чего достал его и забросил в кокпит.

По словам команды, обломок застрял в понтоне на заключительном этапе заезда и не повлиял на результат. Напомним, Норрис финишировал седьмым, отстав на 10 секунд от испанца Фернандо Алонсо из «Альпин». Победителем же стал лидер чемпионата, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».