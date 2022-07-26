Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup. Видео
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Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят показал ливрею своего автомобиля в NASCAR Cup. Соответствующее видео Даниил разместил в своих социальных сетях.
Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup:
Напомним, Квят дебютирует в гонке Кубка NASCAR на трассе в Индианаполисе в ближайший уикенд. Ранее он уже провёл тренировку на овале.
Даниил выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте пилотов «Королевских гонок».
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