Шарль Леклер: если в конце года недосчитаемся очков, то я не заслуживаю победы в Формуле-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1 после неудачи на Гран-при Франции, где он был вынужден сойти, когда лидировал в гонке.
«В конце года, когда мы будем считать очки, если вдруг не хватит 32 баллов, то я буду знать, что это случилось из-за меня. Я буду понимать, что не заслуживаю победы в чемпионате», — приводит слова Леклера GPFans.
Напомним, победителем Гран-при Франции стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который после этого укрепил своё лидерство в общем зачёте пилотов. Сейчас в его активе 233 балла. На счету Леклера, который занимает вторую позицию, 170 очков.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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