Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт — о дебюте Квята в NASCAR: хорошим результатом было бы просто добраться до финиша

Эксперт — о дебюте Квята в NASCAR: хорошим результатом было бы просто добраться до финиша
Комментарии

Знаменитый американский журналист, специализирующийся на освещении серии NASCAR уже более 30 лет, Боб Покрасс высказался по поводу дебюта Даниила Квята в серии.

«Сток-кары NASCAR сильно отличаются от машин с открытыми колёсами, поэтому трудно ожидать от Квята чего-то конкретного в Индианаполисе. Он поедет за команду, которая выступает в Cup Series на ограниченном расписании, и ей хочется сделать себе имя в этих гонках. Хорошим результатом в Индианаполисе для него было бы просто добраться до финиша, избежать неприятностей в борьбе с соперниками и понять, как эти машины управляются и реагируют. Болельщики в первую очередь будут следить за своими любимыми пилотами и борьбой в чемпионате, но выступление Квята станет дополнительной интригой», — заявил Покрасс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Коловым.

Даниил Квят возвращается! Чего ждать от россиянина в самых популярных гонках Америки Даниил Квят возвращается! Чего ждать от россиянина в самых популярных гонках Америки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022