Эксперт — о дебюте Квята в NASCAR: хорошим результатом было бы просто добраться до финиша

Знаменитый американский журналист, специализирующийся на освещении серии NASCAR уже более 30 лет, Боб Покрасс высказался по поводу дебюта Даниила Квята в серии.
«Сток-кары NASCAR сильно отличаются от машин с открытыми колёсами, поэтому трудно ожидать от Квята чего-то конкретного в Индианаполисе. Он поедет за команду, которая выступает в Cup Series на ограниченном расписании, и ей хочется сделать себе имя в этих гонках. Хорошим результатом в Индианаполисе для него было бы просто добраться до финиша, избежать неприятностей в борьбе с соперниками и понять, как эти машины управляются и реагируют. Болельщики в первую очередь будут следить за своими любимыми пилотами и борьбой в чемпионате, но выступление Квята станет дополнительной интригой», — заявил Покрасс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Коловым.
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