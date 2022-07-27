Глава «Уильямса» высказался о перспективах Сарджента на фоне его успехов в Ф-2

Глава «Уильямса» Йост Капито признался, что возможная кандидатура на место пилота в лице члена академии, американца Логана Сарджента, стала бы для него «приятной головной болью».

Напомним, Сарджент дебютировал в Формуле-2 в нынешнем году и уже отметился победами на этапах во Франции и Австрии, после чего в СМИ начали рассматривать его как одного из кандидатов на место Николаса Латифи.

«Это стало бы приятной головной болью, не так ли? Хотя бывало и хуже. Конечно же, мы впечатлены. Вы ведь знаете, это его первый сезон в Ф-2. И мы не требовали от него многого. У него есть время на развитие, но он по-настоящему удивил нас тем, насколько быстро разобрался с машиной, работой с шинами и тем, как добиваться результата. Его поул во Франции был впечатляющим. И я абсолютно убеждён в том, что в будущем он окажется за рулём болида Ф-1», – приводит слова функционера издание F1i.