Марко — о скандале с Пике: в «Мерседесе» хотели отвлечь внимание от прошлогодней аварии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу скандала вокруг трёхкратного победителя Формулы-1 Нельсона Пике.

Напомним, в интервью от ноября прошлого года Пике назвал Льюиса Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

Марко подозревает, что лагерь Хэмилтона хотел вовремя отвлечь внимание от весьма спорной аварии британского гонщика в 2021 году в Сильверстоуне с Максом Ферстаппеном, который встречается с дочерью Нельсона Пике Келли.

«Я не хочу защищать Пике, но если вы правильно переведёте португальский язык, то то, что он сказал, не так вопиюще, как это преподносится. Но мы знаем Пике. Даже когда он был в Формуле-1, он всегда делал необдуманные заявления. Странно только то, что это интервью от ноября прошлого года всплыло за несколько дней до Гран-при в Англии.

Очевидно, в «Мерседесе» хотели отвлечь внимание от прошлогодней аварии в Сильверстоуне. Это совпадение не случайно», — приводит слова Марко GPblog.