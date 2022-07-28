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В «Ред Булл» прокомментировали слухи о продаже 50% акций «Порше»

В «Ред Булл» прокомментировали слухи о продаже 50% акций «Порше»
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В «Ред Булл» отреагировали на информацию о том, что «Порше» близок к тому, чтобы выкупить 50% акций австрийской команды.

Журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях приводит опубликовал заявление «Ред Булл» на слухи о возможном слиянии.

«В ответ на сообщения о потенциальной сделке между «Ред Булл» и «Порше» мы хотим сообщить, что на данный момент компании ведут конструктивный диалог. Мы с нетерпением ждём доработки спортивного, финансового и технического регламента на 2026 год», — говорится в заявлении команды.

Напомним, ранее сообщалось, что обе стороны уже пришли к полной договорённости и сделке нужно лишь подтверждение от антимонопольных органов. О соглашении могли объявить ещё на Гран-при Австрии, но было решено отложить пресс-релиз до публикации нового регламента.

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