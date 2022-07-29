Феттель — о Шумахере в «Астон Мартин»: считаю Мика отличным гонщиком, но решать не мне

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сообщил, что действительно хотел бы увидеть Мика Шумахера на своём месте в команде.
Напомним, Феттель объявил о том, что покидает Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.
«Разумеется, я говорил с Лоуренсом Строллом, и мы немного поболтали о планах на будущее. Да, у меня есть мнение на этот счёт. Я очень высоко оцениваю Мика Шумахера. Понятно, что могу быть не до конца объективен, ведь мы с ним друзья, но я действительно считаю, что он — отличный гонщик. У Мика есть все необходимые качества, но при этом он молод и не слишком опытен.
Решение принимать не мне, но, если ко мне обратятся, я поделюсь мнением и скрывать ничего не буду. Решение остаётся за командой», — приводит слова Феттеля Autosport.
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