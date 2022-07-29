Брандл предположил, кто может занять место Феттеля в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл отреагировал на решение гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля завершить карьеру в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона.
«Незамедлительно возникает дискуссия — кто же займёт место Себа в «Астон Мартин»? Так уж устроен этот бизнес. Я думаю, что Фернандо неплохо зарекомендовал себя в «Альпин». Пиастри, как мне кажется, с большей долей вероятности окажется в «Уильямсе». Албон? Я предполагаю, что если Риккардо останется в «Макларене», то Албон или Ник де Врис — в «Астон Мартин», — приводит слова Брандла Nasdaq.
Феттель является четырёхкратным чемпионом мира. Себастьян начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. С 2009 по 2014 год Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул.
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