Хэмилтон: сумасшествие, как сильно машина меняет поведение от трассы к трассе

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии. По словам Хэмилтона, он столкнулся с трудностями с машиной.



«С машиной сегодня были трудности. Просто сумасшествие, как сильно она меняет поведение от трассы к трассе. Дело просто в настройках. Мы пытаемся определить, как заставить болид работать. Сейчас он не делает то, что мы хотим. По какой-то причине и эта трасса тоже не слишком для нас срабатывает.



Как только мы справимся с проблемами, то отставание будет точно таким же, как на прошлой неделе: в районе секунды. Уик-энд будет сложным, это точно», — приводит слова Хэмилтона The Race.

По итогам второй тренировки Хэмилтон показал одиннадцатый результат.