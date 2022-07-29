Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не даёт скачка в скорости». Феттель высказался о необычном заднем крыле «Астон Мартин»

«Не даёт скачка в скорости». Феттель высказался о необычном заднем крыле «Астон Мартин»
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о нестандартном заднем крыле, которое команда привезла на Гран-при Венгрии.

«У нас новое заднее крыло, это не секрет. Но оно не даёт большого скачка в скорости. Крыло работает так, как и ожидалось, огромного прорыва не видно. Просто мы, пожалуй, можем действовать чуть агрессивнее, чем в прошлые пятницы. В целом здорово, что наша команда ищет решения.

Цели на предстоящие выходные? Очки. На прошлой неделе мы упустили их. Наша задача — зарабатывать очки в каждой гонке», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.

Фото: Aston Martin F1

Новое крыло машины «Астон Мартин» привлекло интерес во время первых практик из-за необычной формы. Деталь напоминает традиционные задние крылья с концевыми пластинами, которые использовались до нынешнего сезона.

Кто она, «тайная» жена Феттеля? Ради неё 4-кратный чемпион бросает Формулу-1 Кто она, «тайная» жена Феттеля? Ради неё 4-кратный чемпион бросает Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022