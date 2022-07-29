«Не даёт скачка в скорости». Феттель высказался о необычном заднем крыле «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о нестандартном заднем крыле, которое команда привезла на Гран-при Венгрии.
«У нас новое заднее крыло, это не секрет. Но оно не даёт большого скачка в скорости. Крыло работает так, как и ожидалось, огромного прорыва не видно. Просто мы, пожалуй, можем действовать чуть агрессивнее, чем в прошлые пятницы. В целом здорово, что наша команда ищет решения.
Цели на предстоящие выходные? Очки. На прошлой неделе мы упустили их. Наша задача — зарабатывать очки в каждой гонке», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.
Фото: Aston Martin F1
Новое крыло машины «Астон Мартин» привлекло интерес во время первых практик из-за необычной формы. Деталь напоминает традиционные задние крылья с концевыми пластинами, которые использовались до нынешнего сезона.
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