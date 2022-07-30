Квят стал предпоследним по итогам тренировки NASCAR в Индианаполисе

Российский гонщик Даниил Квят дебютировал в официальной сессии чемпионата NASCAR Cup. По итогам тренировки этапа серии на дорожной трассе в Индианаполисе Квят занял 37-е и предпоследнее место, уступив лидеру 3,409 секунды.
Лучшее время по итогам тренировки показал Остин Синдрик. Вторым с отставанием в 0,102 секунды стал мексиканец Даниэль Суарес, третьим – Райан Блэйни. Помимо них, в пятёрку сильнейших попали Росс Честейн и Кристофер Белл.
NASCAR. Индианаполис. Тренировка
1. Остин Синдрик — 1.29,171
2. Даниэль Суарес +0,102
3. Райан Блэйни +0,271
4. Росс Честейн +0,328
5. Кристофер Белл +0,343…
...37. Даниил Квят +3,409.
Квалификация этапа NASCAR Cup Series состоится сегодня, 30 июля. Напомним, ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.
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