Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квят стал предпоследним по итогам тренировки NASCAR в Индианаполисе

Квят стал предпоследним по итогам тренировки NASCAR в Индианаполисе
Комментарии

Российский гонщик Даниил Квят дебютировал в официальной сессии чемпионата NASCAR Cup. По итогам тренировки этапа серии на дорожной трассе в Индианаполисе Квят занял 37-е и предпоследнее место, уступив лидеру 3,409 секунды.

Лучшее время по итогам тренировки показал Остин Синдрик. Вторым с отставанием в 0,102 секунды стал мексиканец Даниэль Суарес, третьим – Райан Блэйни. Помимо них, в пятёрку сильнейших попали Росс Честейн и Кристофер Белл.

NASCAR. Индианаполис. Тренировка

1. Остин Синдрик — 1.29,171
2. Даниэль Суарес +0,102
3. Райан Блэйни +0,271
4. Росс Честейн +0,328
5. Кристофер Белл +0,343…
...37. Даниил Квят +3,409.

Квалификация этапа NASCAR Cup Series состоится сегодня, 30 июля. Напомним, ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.

Даниил Квят возвращается! Чего ждать от россиянина в самых популярных гонках Америки Даниил Квят возвращается! Чего ждать от россиянина в самых популярных гонках Америки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022