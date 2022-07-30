Квят стал предпоследним по итогам тренировки NASCAR в Индианаполисе

Российский гонщик Даниил Квят дебютировал в официальной сессии чемпионата NASCAR Cup. По итогам тренировки этапа серии на дорожной трассе в Индианаполисе Квят занял 37-е и предпоследнее место, уступив лидеру 3,409 секунды.



Лучшее время по итогам тренировки показал Остин Синдрик. Вторым с отставанием в 0,102 секунды стал мексиканец Даниэль Суарес, третьим – Райан Блэйни. Помимо них, в пятёрку сильнейших попали Росс Честейн и Кристофер Белл.

NASCAR. Индианаполис. Тренировка

1. Остин Синдрик — 1.29,171

2. Даниэль Суарес +0,102

3. Райан Блэйни +0,271

4. Росс Честейн +0,328

5. Кристофер Белл +0,343…

...37. Даниил Квят +3,409.



Квалификация этапа NASCAR Cup Series состоится сегодня, 30 июля. Напомним, ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.