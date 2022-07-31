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Маси в подробностях рассказал об угрозах после скандальной концовки прошлого сезона Ф-1

Маси в подробностях рассказал об угрозах после скандальной концовки прошлого сезона Ф-1
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Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал об угрозах и оскорблениях, с которыми столкнулся после окончания минувшего сезона «Королевских гонок».

«После этого было несколько тяжёлых дней. Безусловно, я чувствовал себя самым ненавистным человеком на свете. Мне угрожали смертью. Люди говорили, что придут за мной и моей семьёй.

Я до сих пор помню, как шёл по улице в Лондоне день или два спустя. Мне казалось, что всё в порядке, но вдруг я начал оглядываться через плечо. Я смотрел на людей, задаваясь вопросом, доберутся ли они до меня.

Мне поступали сотни сообщений. И они были шокирующими. Расист, мерзавец — как меня только не называли. Были и угрозы расправы. Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить всё это. Но в конце концов я подумал, что для меня будет лучше вернуться домой и быть поближе к моим близким», — приводит слова Маси Malay Mail со ссылкой на Sydney’s Daily Telegraph.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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