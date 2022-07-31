Квят — о своём участии в NASCAR: отличный пример для остальных серий, в том числе в Европе

Известный российский гонщик Даниил Квят высказал мнение, что его участие в серии NASCAR является отличным примером для остальных, в том числе различных европейских серий. Напомним, Международная автомобильная федерация после событий вокруг Украины не стала запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях, но обязала их выступать под нейтральным флагом.
«Ситуация, как нетрудно догадаться, непростая, и я был рад услышать, что NASCAR демонстрирует отличный пример того, как нужно себя вести в спорте. Я считаю, что так и должно быть. Спорт должен объединять людей. Это отличный пример для всех остальных серий, в том числе и в Европе. Надеюсь, они последуют ему и упростят ситуацию», — приводит слова Квята The Race.
Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup:
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