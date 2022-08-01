Хорнер рассказал, что Ферстаппен был на грани схода

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 31 июля, в Будапеште.

По мнению Хорнера, поломка силовой установки Ферстаппена в квалификации уберегла «Ред Булл» от проблем в гонке.

«Мы поменяли силовую установку из-за поломки машины Макса в квалификации. К счастью, если рассуждать задним числом, мы рады, что установка сломалась именно тогда, потому что в противном случае она сломалась бы на пути к старту гонки. Мы приняли решение заменить всю силовую установку, а не пытаться отремонтировать её в полевых условиях. И в качестве предосторожности мы также заменили установку Чеко», – приводит слова функционера издание RaceFans.