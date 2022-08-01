Вольф: думаю, «Феррари» допустила ошибку ещё в пятницу или субботу
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неудачное решение «Феррари» перевести Шарля Леклера на шины Hard по ходу гонки на Гран-при Венгрии.
«Я думаю, у них просто не было выбора. В их распоряжении на тот момент оставались только комплекты Soft и Hard. Переходить на Soft тогда было рано. Так что в этом случае им ничего больше не оставалось и они перешли на Hard. Я предполагаю, что ошибка в действительности была допущена ими ещё в пятницу или субботу и она заключается в том, что «Феррари» не оставила в запасе ещё один комплект Medium», — приводит слова Вольфа Planet F1.
Шарль Леклер в итоге финишировал шестым на Гран-при Венгрии. Победителем гонки стал лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен.
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