Вольф: думаю, «Феррари» допустила ошибку ещё в пятницу или субботу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неудачное решение «Феррари» перевести Шарля Леклера на шины Hard по ходу гонки на Гран-при Венгрии.



«Я думаю, у них просто не было выбора. В их распоряжении на тот момент оставались только комплекты Soft и Hard. Переходить на Soft тогда было рано. Так что в этом случае им ничего больше не оставалось и они перешли на Hard. Я предполагаю, что ошибка в действительности была допущена ими ещё в пятницу или субботу и она заключается в том, что «Феррари» не оставила в запасе ещё один комплект Medium», — приводит слова Вольфа Planet F1.



Шарль Леклер в итоге финишировал шестым на Гран-при Венгрии. Победителем гонки стал лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен.