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Ральф Шумахер считает, что Бинотто могут уволить из-за ошибок

Ральф Шумахер считает, что Бинотто могут уволить из-за ошибок
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что роль Маттиа Бинотто как директора команды «Феррари» может со временем оказаться под вопросом из-за повторяющихся ошибок.

«Я вижу, что работа двух человек в Формуле-1 находится под угрозой. Даниэль Риккиардо и Маттиа Бинотто.

Когда вы получаете подарок в виде возможности выступать на чемпионате мира в составе Феррари и пользуетесь ею так небрежно, вам должно стать трудно. Поэтому я вижу его в опасности во время летнего перерыва. Слишком много мелочей, которые идут не так, и слишком много технических проблем», – приводит слова Шумахера GPblog.

Ранее сам Бинотто поддержал стратегов своей команды после неудачного Гран-при Венгрии.

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