Алонсо оценил противостояние с Оконом на Гран-при Венгрии

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу с напарником по «Альпин» Эстебаном Оконом на Гран-при Венгрии.
Во время гонки Алонсо связывался с командой с просьбой поменять его местами с Оконом, настаивая, что он превосходит напарника по темпу.
«То, что нас обогнал Риккардо, меня не беспокоило. У него была своя стратегия, так что для нас это не имело большого значения. Мы всегда стараемся выложиться полностью. Инцидентов между мной и Эстебаном нет и не будет. Что касается моей злости, то я был удивлён его защитой. Но иногда так делаю я, иногда он.
Наша проблема была лишь в том, что мы были медленными. Не думаю, что стратегия с одним пит-стопом была сильно хуже, чем с двумя, но нам не хватало темпа. В целом мы показали нормальный результат, но нормально, что мы рассчитывали на большее, стартуя с пятого и шестого места», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
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