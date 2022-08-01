Штайнер не согласился с решением ФИА отправить Магнуссена в боксы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал ошибкой решение ФИА отправит Кевина Магнуссена в боксы после того, как пилот повредил переднее антикрыло.



«Гонка получилась трудной. На мой взгляд, решение ФИА отправить Кевина в боксы было ошибкой. Переднее антикрыло было вполне безопасным для продолжения гонки. Мы потеряли половину круга и очевидно, что в тот момент гонка для нас была закончена. Сложно было заставить шины работать как надо, когда мы оказались в самом конце.



С Миком получилось то же самое. Второй комплект не сработал. К сожалению, это была последняя гонка перед летним перерывом, но я уверен, что мы вернёмся в лучшей форме и не будем испытывать подобные проблемы», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.



Кевин Магнуссен финишировал 16-м, Мик Шумахер — 14-м.