Bild: будущее Мика Шумахера в Формуле-1 оказалось под вопросом

Будущее пилота «Хааса» Мика Шумахера в Формуле-1 под вопросом, сообщает Bild. По информации источника, Шумахер, контракт которого с американской командой истекает по окончании сезона-2022, начал переговоры о новом соглашении, однако из-за напряжённости между Миком и руководителем команды Гюнтером Штайнером они проходят затруднительно.
Кроме того, как сообщает издание, руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается в таланте сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поэтому может отказаться от идеи лоббировать продление контракта Шумахера с «Хаасом».
Ранее сообщалось, что Мик может отказаться продлевать контракт с Академией «Феррари» по окончании сезона, а инсайдер Адам Купер писал, что Мик Шумахер может оказаться в «Альфа Таури» вместо Юки Цуноды.
- 1 августа 2022
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