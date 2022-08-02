Глава «Альпин» напомнил Пиастри про серьёзные инвестиции в его развитие

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр дал понять, что команда не отпустит легко своего резервного пилота Оскара Пиастри, несмотря на то что австралиец и его менеджер Марк Уэббер активно изучают возможность выступлений за «Макларен».



«Мы серьёзно инвестировали в него. Это больше, чем финансовые инвестиции, это также эмоции, это его подготовка к успешной, как мы надеемся, карьере в Формуле-1. Не каждая команда Формулы-1 делает такое для пилота из своей академии, но мы выбрали такой путь, чтобы подготовить его. И мы делали это с планом, чтобы он выступал здесь в будущем. Мы бы не делали этого, если бы имели в виду подготовку его для кого-то из наших соперников», — приводит слова Зафнауэра The Race.