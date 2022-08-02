Глава «Альпин» напомнил Пиастри про серьёзные инвестиции в его развитие
Поделиться
Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр дал понять, что команда не отпустит легко своего резервного пилота Оскара Пиастри, несмотря на то что австралиец и его менеджер Марк Уэббер активно изучают возможность выступлений за «Макларен».
«Мы серьёзно инвестировали в него. Это больше, чем финансовые инвестиции, это также эмоции, это его подготовка к успешной, как мы надеемся, карьере в Формуле-1. Не каждая команда Формулы-1 делает такое для пилота из своей академии, но мы выбрали такой путь, чтобы подготовить его. И мы делали это с планом, чтобы он выступал здесь в будущем. Мы бы не делали этого, если бы имели в виду подготовку его для кого-то из наших соперников», — приводит слова Зафнауэра The Race.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
15:29
-
15:27
-
15:18
-
15:14
-
14:51
-
14:33
-
14:13
-
13:50
-
12:51
-
12:02
-
11:19
-
10:49
-
09:41
-
01:03
-
01:00
- 1 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
22:59
-
22:51
-
21:29
-
21:23
-
20:51
-
20:04
-
19:46
-
18:57
-
18:39
-
18:34
-
17:50
-
17:40
-
16:50
-
16:38
-
16:18
-
15:41
-
15:37
-
15:18
Партнерский контент