Глава «Альпин» назвал Пиастри кандидатом №1, несмотря на слухи про «Макларен»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр сообщил, что австралийский пилот Оскар Пиастри является первым кандидатом на замену Фернандо Алонсо, но признал, что есть неопределённость с контрактом гонщика.



«Не знаю, есть ли у него предварительный контракт с «Маклареном», но у него есть контрактные обязательства перед нами, равно как и у нас перед ним. Мы со своей стороны выполняем их в этом году, и также есть обязательства с опциями на 2023 и 2024 годы. В этом году он должен был быть резервным пилотом, мы должны были готовить ему место на следующий год. У нас есть контракт на 2023 год и опция на 2024-й. Но я не знаю, что у него с «Маклареном».



Всё произошло в понедельник, сегодня вторник, а его менеджер в Австралии. Я пытаюсь общаться с Марком Уэббером, мы пишем друг другу. Дайте время. Оскар — кандидат номер один. Мы не дошли до фазы «А что, если не Оскар?». Но с нами связывалось много хороших пилотов, и тот же Риккардо — хороший вариант», — цитирует Зафнауэра AS.