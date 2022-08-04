Четыре команды Формулы-1 интересовались Риккардо

Журналист ESPN Нейт Сандерс сообщает, что пилотом «Макларена» Даниэлем Риккардо в последние две недели интересовались четыре команды Формулы-1.



В связи с тем, что Оскар Пиастри может перейти в «Макларен», команда может попытаться избавиться от Риккардо, который, в свою очередь, выразил желание воспользоваться опцией и продлить контракт на следующий сезон.



При этом, руководитель французской команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что возможный переход Риккардо не станет проблемой и рассматривает этот вариант.



Напомним, после объявления об уходе Алонсо в «Астон Мартин», «Альпин» выпустил заявление, согласно которому резервный пилот команды Оскар Пиастри должен был занять место Фернандо. Позже австралийский гонщик опроверг информацию об этом, заявив, что не будет выступать за «Альпин» в 2023 году.

Новость по теме Источник: Пиастри проведёт год резервистом «Макларена» перед заменой Риккардо