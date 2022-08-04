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Действующие чемпионы WTCR скандально отказались от выступлений прямо по ходу сезона

Действующие чемпионы WTCR скандально отказались от выступлений прямо по ходу сезона
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Команда Cyan Racing решила приостановить выступления в Кубке мира по турингу WTCR. Оба гоночных коллектива Cyan Racing — Cyan Performance Lynk & Co и Cyan Racing Lynk & Co — не примут участия в заключительном этапе сезона-2022 во Франции, а ранее отказались от выступлений на этапе в итальянской Валлелунге.

На такой шаг в Cyan Racing пошли из-за регулярных проблем с шинами «Гудьир», использующимися в серии. На автомобилях Cyan Racing покрышки регулярно взрывались, при этом организаторы и шинники не смогли предложить решения проблемы. Считается, что проблемы с шинами в том числе возникли из-за того, что автомобили стали тяжелее для соблюдения так называемого баланса производительности WTCR. Машины Cyan Racing на 50 кг тяжелее любого из конкурентов и на 80 — нынешнего лидера общего зачёта Микеля Азконы на «Хёндэ».

Таким образом, в финальном этапе сезона-2022 примут участие лишь пять пилотов, а дальнейшее участие Cyan Racing в чемпионате находится под вопросом.

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