Андреа Довициозо завершит карьеру, не дожидаясь окончания сезона-2022 MotoGP

Трёхкратный вице-чемпион мира MotoGP, итальянский гонщик Андреа Довициозо принял решение завершить карьеру, сообщает пресс-служба «Ямахи». Довициозо не будет завершать нынешний сезон, в составе команды его заменит тест-пилот «Ямахи РНФ» Кэл Кратчлоу. Ожидается, что Андреа проведёт ещё три этапа в составе команды — в Великобритании, Австрии и на трассе в Мизано.



Довициозо не выступал в 2021 году в MotoGP, взяв перерыв от гонок. В преддверии сезона-2022 Довициозо принял решение вернуться, заменив в составе коллектива «Ямаха РНФ» Франко Морбиделли, перешедшего в заводскую команду.



В нынешнем сезоне Довициозо в 11 первых Гран-при чемпионата 2022 года набрал 10 очков и занимает 22-е место в личном зачёте. Лучшим его результатом стало 11-е место на этапе в Португалии.