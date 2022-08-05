В «Ред Булл» отреагировали на компромисс о поправках к техническому регламенту на 2023 год

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на компромисс, который был достигнут командами Формулы-1 по изменениям в техническом регламенте на следующий сезон. Напомним, было решено, что в 2013 году края днища болидов будут приподняты на 15 мм. На такую меру команды пойдут, чтобы побороть эффект дельфинирования.
«15 мм — не так уж и хорошо, но и не так плохо, как 25 мм, что было предложено первоначально. Это компромисс, на который нам придётся пойти в следующем году. Нам просто нужно смириться с этим и найти решение. Это то, в чём мы были хороши на протяжении многих лет. Теперь мы просто должны сделать это и с нынешним вызовом. Безопасность имеет первостепенное значение для всех, но всё необходимо учитывать в контексте», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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