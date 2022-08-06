Сайнс: «Феррари» понадобятся сходы Ферстаппена

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.
«Думаю, в группе лидеров ещё будут изменения. Надо выигрывать гонки, 25 очков — это достаточно много. Да, это правда, что нам понадобятся сходы «Ферстаппена», потери очков. В любом случае, нельзя сдаваться, пока есть математические шансы.
Мне кажется, это вообще первое правило любого вида спорта — верить, бороться до последнего, стараться побеждать. Статистика мало зависит от тебя, так что ты должен только пробовать», — приводит слова Сайнса F1i.
За девять этапов до окончания сезона в общем зачёте пилотов лидирует действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который опережает ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 80 очков. Карлос Сайнс отстаёт от лидера на 102 очка.
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