«Невыгодно никому». Жан Алези призвал болельщиков не критиковать «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези выступил с призывом к фанатам «Феррари» не критиковать команду, так как негативные эмоции, по его мнению, не приведут ни к чему хорошему.



«Этот сезон похож на американские горки, а это только усиливает эмоции и реакцию. Мечта о победе превращает поражение в спортивную драму со страстями, которые напоминают мне переживания футбольных болельщиков. Я тоже мучаюсь, вспоминая о Гран-при Венгрии. Да, ошибки были. Но выступать против «Феррари» невыгодно ни одному болельщику. Это не принесёт пользы команде. Негатив никогда не приносит ничего хорошего. Первые, кто страдает, так это сами представители «Феррари» — от каждого поражения и от каждой ошибки», — приводит слова Алези издание Corriere della Sera.

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