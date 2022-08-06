Попов объяснил, почему Шварцмана не будет в «Хаасе»

Российский комментатор Алексей Попов считает, что Роберт Шварцман не станет заменой Мику Шумахеру в следующем сезоне.
«Роберт может провести с «Хаасом» две пятничные тренировки, но вряд ли попадёт в гонку без спонсоров. А что у него с ними, абсолютно непонятно. Я так понял, что он взял израильскую лицензию и его уже не коснётся дискриминация российских спортсменов. Но не уверен, что спонсоры из Израиля за ним пойдут, а нашим, как мы видели на примере «Уралкалия», нельзя.
Без спонсоров Шварцмана могла бы взять сильная и обеспеченная команда, как «Ред Булл», но у «Хааса» нет денег, особенно после истории с «Уралкалием», — сказал комментатор на стриме в своей группе «Гаснут огни».
Напомним, ранее сообщалось, что «Хаас» приостановил переговоры с Миком Шумахером, и немецкий пилот может покинуть Формулу-1.
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