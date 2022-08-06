Мик Шумахер: между тем, что думает и что говорит Штайнер, вряд ли есть фильтр

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о своей работе с руководителем команды Гюнтером Штайнером.



«У каждого свой характер, и у Гюнтера также есть свой собственный, уникальный стиль. Между тем, что он думает и что говорит, вряд ли есть какой-то фильтр. Мне пришлось приспособиться к этому, потому что раньше я этого не знал.



Но, может быть, давление заставляет меня выступать лучше. Это давление в любом случае положительное, потому что если ты когда-нибудь будешь бороться за титул, то тебе придётся иметь дело с прессингом», — приводит слова Мика Шумахера RacingNews365.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик в настоящее время занимает 15-место, имея в активе 12 очков. В прошлом сезоне он не набрал ни одного балла.