Даннер — об отказе Пиастри выступать за «Альпин»: к этому явно приложил руку Бриаторе

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер высказал мнение, что за нежеланием Оскара Пиастри выступать за «Альпин» стоит бывший руководитель «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе. Бриаторе является менеджером Фернандо Алонсо, а ранее был менеджером Марка Уэббера, который в настоящее время ведёт карьеру Пиастри.
«Чувствуется, что ко всему этому явно приложил руку Бриаторе. Это классический Флавио. Я могу представить, что Пиастри освободится от хватки «Альпин» и следующие два сезона будет выступать за «Макларен», а затем будет свободен от обязательств и открыт для чего-то большего. В общем, повторюсь, это определённо фирменный стиль Бриаторе. Конечно, всё может пойти не так, но если это сработает, то можно будет говорить, что Флавио всё сделал правильно», — приводит слова Даннера Motorsport-Magazin.
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