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Вольф: «Мерседес» не приглашал бы Расселла, если бы не верил в его титул в будущем

Вольф: «Мерседес» не приглашал бы Расселла, если бы не верил в его титул в будущем
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что в будущем пилот немецкой команды Джордж Расселл способен выиграть чемпионский титул.

«Джордж развивается, он уже становился чемпионом в младших категориях — в Формуле-3 и Формуле-2. Мы бы не приглашали его в команду, если бы не верили, что он способен стать чемпионом мира в будущем. У него уже были невероятные выступления в прошлом.

В Венгрии Джордж выиграл свой первый поул, этот момент навсегда останется особенным для него. Но я полагаю, что это одно из многих достижений, которые его ждут в будущем», — цитирует Вольфа GPFans.

На данный момент Джордж Расселл располагается на четвёртом месте в общем зачёте со 158 очками. Предыдущие три сезона Расселл провёл в «Уильямсе».

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