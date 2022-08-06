Тото Вольф поделился мнением о возможности увеличения числа команд Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о возможности увеличения числа команд Формулы-1. Напомним, знаменитый американский гонщик Майкл Андретти рассчитывает выставить свою команду в Формуле-1 с 2024 года.



«Я думаю, что тот, кто присоединится в качестве 11-й команды, кто бы это ни был, он должен продемонстрировать, насколько креативным он может быть для бизнеса. Андретти — великое имя, и я думаю, что он с единомышленниками сделали исключительные вещи в США. Но это спорт, и это бизнес, и нам нужно понимать, что именно они могут предоставить спорту.



Но если какая-либо международная группа присоединяется к Формуле-1 и может продемонстрировать, что она собираются потратить X миллионов долларов на маркетинг на различных рынках, то очевидно, что это совершенно другое ценностное предложение для всех других команд.



В настоящий момент у нас есть десять франшиз, которые, как мы считаем, могут увеличить ценность нашего спорта. Конечно, ни у кого нет желания просто выдать новые франшизы людям, которые не могут увеличить общую ценность Формулы-1», — приводит слова Вольфа Motorsport.