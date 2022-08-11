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Штук: пропустить год будет фатально для карьеры Мика Шумахера

Штук: пропустить год будет фатально для карьеры Мика Шумахера
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук высказался о будущем Мика Шумахера в Формуле-1.

«Он доказал своё мастерство в нынешнем сезоне. Он заслуживает места в машине, которая лучше, чем «Хаас». Если по какой-то причине ему не удастся совершить переход, то ему просто придётся работать с «Хаасом» ещё один год. Если Мик останется без места, то я просто не пойму логику «Хааса». Никто от этого не выиграет. Сейчас Мику просто нужно показать себя. Стоит понимать, что пропустить год будет фатально для его карьеры. Я удивлюсь, если Мик останется без места. Он показывает безупречные выступления, и у него громкое имя», — приводит слова Штука Eurosport.

Напомним, в общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик сейчас занимает 15-место, имея в активе 12 очков. В прошлом сезоне он не набрал ни одного балла.

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