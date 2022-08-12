«Это и есть самая большая разница между нами». Перес — о Ферстаппене
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Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес высказался о своём выступлении в нынешнем сезоне, признавшись, что чувствует себя в авто комфортнее.
«Я думаю, что мой второй год в команде вкупе с изменением регламента определённо помогли мне. Как мне кажется, в этом сезоне в машине я чувствую себя комфортнее», — приводит слова Переса RacingNews365.
Что касается того, как он пилотирует болид по сравнению с товарищем по команде Максом Ферстаппеном, то Перес рассказал, что они часто используют различные настройки, но есть и другие отличающиеся моменты.
«То, как мы нажимаем на педаль газа и как мы тормозим. Это и есть самая большая разница между нами», — сказал Серхио.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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