Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мика Сало: «Феррари» по воскресеньям будто ищет возможность упустить победу

Мика Сало: «Феррари» по воскресеньям будто ищет возможность упустить победу
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало высказался о выступлениях «Феррари» в нынешнем сезоне.

«У «Феррари» очень быстрый болид, но у них постоянно что-то идёт не так. Не знаю, с чем это связано. Иногда ошибаются пилоты, иногда команда. Но так чемпионаты не выигрываются. Мне сложно сказать, в чём причина их проблем, ведь я наблюдаю за ситуацией со стороны. Уверен, в Маранелло всё детально проанализируют и постараются найти решение, потому что сейчас они просто отдают титул «Ред Булл».

Команда хорошо выступает в квалификациях, но есть ощущение, что в воскресенье уже на совещании перед гонкой с ней творится что-то не то, потому что они будто ищут возможность снова упустить победу. Я не думаю, что «Феррари» заслуживает титула в этом сезоне», — приводит слова Сало Racingnews365.

«Сосредоточен на Ф-1». Что делает россиянин из «Феррари» и почему у него лицензия Израиля «Сосредоточен на Ф-1». Что делает россиянин из «Феррари» и почему у него лицензия Израиля
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022