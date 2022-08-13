Мика Сало: «Феррари» по воскресеньям будто ищет возможность упустить победу

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало высказался о выступлениях «Феррари» в нынешнем сезоне.



«У «Феррари» очень быстрый болид, но у них постоянно что-то идёт не так. Не знаю, с чем это связано. Иногда ошибаются пилоты, иногда команда. Но так чемпионаты не выигрываются. Мне сложно сказать, в чём причина их проблем, ведь я наблюдаю за ситуацией со стороны. Уверен, в Маранелло всё детально проанализируют и постараются найти решение, потому что сейчас они просто отдают титул «Ред Булл».



Команда хорошо выступает в квалификациях, но есть ощущение, что в воскресенье уже на совещании перед гонкой с ней творится что-то не то, потому что они будто ищут возможность снова упустить победу. Я не думаю, что «Феррари» заслуживает титула в этом сезоне», — приводит слова Сало Racingnews365.