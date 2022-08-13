Источник: «Альпин» потребует $ 15-25 млн у будущей команды Оскара Пиастри
Поделиться
«Альпин» может подать многомиллионный иск к команде, в которой окажется Оскар Пиастри, сообщает Speedcafe.
По информации источника, в «Альпин» собираются добиться выплаты в размере от $ 15 млн до $ 25 млн с будущей команды австралийца, поскольку в «Альпин» не верят, что сам австралиец сумеет выплатить данную сумму.
Напомним, Пиастри отказался выступать за «Альпин» в следующем сезоне, но во французской команде уверены, что у них было соглашение с пилотом, и обратились в Комиссию ФИА по контрактам. По сведениям некоторых источников, у Оскара был контракт с академией, а не с командой, что позволяет ему уйти из «Альпин».
Ранее руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр подтвердил, что французская команда готовит обращение в Верховный суд Лондона.
Комментарии
- 13 августа 2022
-
21:50
-
20:45
-
19:56
-
19:00
-
17:55
-
16:43
-
16:20
-
15:38
-
14:46
-
14:35
-
14:29
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
12:41
-
11:53
-
11:47
-
11:26
-
10:31
-
10:30
-
09:36
-
09:26
-
00:48
- 12 августа 2022
-
23:55
-
22:56
-
21:55
-
20:49
-
19:54
-
18:53
-
17:55
-
17:09
-
16:53
-
16:53
-
16:23
-
15:59
Партнерский контент