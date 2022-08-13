Источник: «Альпин» потребует $ 15-25 млн у будущей команды Оскара Пиастри

«Альпин» может подать многомиллионный иск к команде, в которой окажется Оскар Пиастри, сообщает Speedcafe.



По информации источника, в «Альпин» собираются добиться выплаты в размере от $ 15 млн до $ 25 млн с будущей команды австралийца, поскольку в «Альпин» не верят, что сам австралиец сумеет выплатить данную сумму.



Напомним, Пиастри отказался выступать за «Альпин» в следующем сезоне, но во французской команде уверены, что у них было соглашение с пилотом, и обратились в Комиссию ФИА по контрактам. По сведениям некоторых источников, у Оскара был контракт с академией, а не с командой, что позволяет ему уйти из «Альпин».



Ранее руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр подтвердил, что французская команда готовит обращение в Верховный суд Лондона.

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