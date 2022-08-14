«Я опустошён». Стоффель Вандорн — о своём титуле в Формуле-Е

Бельгийский гонщик «Мерседеса» Стоффель Вандорн поделился эмоциями после победы в сезоне-2021/2022 Формулы-Е. Сегодня, 14 августа, состоялась заключительная гонка чемпионата. По её итогам Вандорн был вторым, но это не помешало ему выиграть общий зачёт. Победу в командном зачёте праздновал «Мерседес».



«Чемпион мира, вау. Это просто самое лучшее чувство на свете. Посмотрите на сезон, который у нас был, машина показала себя очень здорово. Команда проделала потрясающую работу, и я думаю, что каждый из нас заслуживает этой победы. То, чего мы добились, — это нечто особенное.



Я опустошён после этого года, это стоило мне больших усилий. Отмечу и всю команду, которая проделала просто невероятную работу», — приводит слова Вандорна GPblog.

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