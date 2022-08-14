Георгий Чивчян возглавил личный зачёт RDS GP после пятого этапа

На трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом завершился пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии 2022 года, который определил нового лидера в личном зачёте. Им стал лидер команды «Форвард Авто» Георгий Чивчян.



Стадия топ-16 подарила сразу несколько ярких заездов, но главными героями были Евгений Лосев из команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT и Чарльз НГ из STAR PЁR STARS AIMOL. Эта дуэль открывала соревновательный день, и оба пилота показали настолько плотный и синхронный дрифт, что судьям не сразу удалось определить победителя. Потребовалось целых два OMT-заезда, чтобы отдать место в топ-8 Евгению Лосеву.



На пути к финалу Лосев взял верх в заезде с Сергеем Саком (BY Motorsport), а в полуфинале выиграл в дуэли с Леонидом Шнайдером («Форвард Авто»). Но в решающем сражении за первое место на подиуме турнирная сетка свела его с Георгием Чивчяном, и тут лидеру «Форвард Авто» не было равных. Два безошибочных проезда, и Чивчян одерживает вторую победу на этапе RDS GP в сезоне-2022. Лосев – второе место.



Компанию на подиуме этим опытнейшим пилотам составил Леонид Шнайдер («Форвард Авто»). В топ-8 его соперником оказался Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). Судьям пришлось назначать OMT-заезд, чтобы определить победителя в этой паре, и Дамир сенсационно уступил молодому пилоту «Форвард Авто». Не попав в полуфинал, Идиятулин лишился лидерства в личном зачёте — благодаря победе в Санкт-Петербурге его обошёл Чивчян.



В итоге красноярская «Форвард Авто» только укрепила свою позицию в командном зачёте — помог в этом результат и Шнайдера, который в сражении за третье место смог взять верх над лидером «FailCrew Дарксайд» Аркадием Цареградцевым.



RDS GP-2022. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:

Георгий Чивчян («Форвард Авто»)

Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)

Леонид Шнайдер («Форвард Авто»)

RDS GP-2022. «Игора Драйв». Командный зачет. Топ-3:

«Форвард Авто» — 408 баллов

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 332 балла

«FailCrew Дарксайд» — 236 баллов

Впрочем, без побед Евгений Лосев и Леонид Шнайдер в Санкт-Петербурге тоже не остались. Пилот SINTEC FRESH AUTO DRIFT стал вторым в этом сезоне, кому покорилась высшая отметка 100 баллов в квалификации. До него это был тоже представитель SINTEC FRESH AUTO DRIFT — Дамир Идиятулин набрал 100 баллов в квалификации на первом этапе RDS GP-2022 на Moscow Raceway.



А Леонид Шнайдер записал на свой счёт победу в неофициальном соревновании на максимальную скорость на постановке. В рамках топ-32 пилот «Форвард Авто» отправил свой автомобиль в занос на скорости 176 км/ч и смог после этого удержать машину в пределах трассы — превзойти его никто из соперников не смог.



RDS GP-2022. Личный зачёт после пяти этапов. Топ-3:

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 938 баллов

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 921 балл

Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») — 816 баллов

RDS GP-2022. Командный зачет после пяти этапов. Топ-3:

«Форвард Авто» — 1844 балла

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 1666 баллов

«FailCrew Дарксайд» — 1220 баллов

Этап RDS GP в Санкт-Петербурге существенно повлиял на расклад сил в личном зачёте чемпионата — сменился лидер сезона, а в первую тройку вернулся Аркадий Цареградцев. Позиции поменялись, но разница в баллах столь незначительная, что всё может измениться уже по итогам следующего этапа.

Шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии состоится 10-11 сентября — главные соревнования страны по дрифту возвращаются в Москву на автодром Moscow Raceway. Этот уикенд RDS GP обещает стать особенно интересным, поскольку участников ждёт абсолютно новая конфигурация трассы.