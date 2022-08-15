«Порше» зарегистрировала новый товарный знак перед приходом в Формулу-1

Компания «Порше» зарегистрировала новый товарный знак F1nally. В названии обыграны слова «Формула-1» (F1) и «наконец» (finally). Вероятно, появление нового товарного знака связано с ожидаемым приходом компании в Формулу-1.



Ожидается, что «Порше» и «Ауди» присоединятся к Формуле-1 через четыре года, когда начнёт действовать новый регламент на силовые установки.



«Мы приветствуем проект регламента и считаем, что это может быть выгодно. В прошлом году больше 1,5 миллиарда телезрителей смотрели Формулу-1. Этот вид спорта вызывает большой интерес», — говорил ранее гендиректор «Порше» Оливер Блюм.

Ранее сообщалось, что «Порше» хочет приобрести 50% акций «Ред Булл». Но пока сделка ещё официально не подтверждена.