«Порше» зарегистрировала новый товарный знак перед приходом в Формулу-1
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Компания «Порше» зарегистрировала новый товарный знак F1nally. В названии обыграны слова «Формула-1» (F1) и «наконец» (finally). Вероятно, появление нового товарного знака связано с ожидаемым приходом компании в Формулу-1.
Ожидается, что «Порше» и «Ауди» присоединятся к Формуле-1 через четыре года, когда начнёт действовать новый регламент на силовые установки.
«Мы приветствуем проект регламента и считаем, что это может быть выгодно. В прошлом году больше 1,5 миллиарда телезрителей смотрели Формулу-1. Этот вид спорта вызывает большой интерес», — говорил ранее гендиректор «Порше» Оливер Блюм.
Ранее сообщалось, что «Порше» хочет приобрести 50% акций «Ред Булл». Но пока сделка ещё официально не подтверждена.
Новость по темеВ «Порше» уверены в том, что войдут в Формулу-1 в 2026 году
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