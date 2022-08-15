Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — о доминировании «Ред Булл»: не рассчитывали на такое даже в самых диких мечтах

Хорнер — о доминировании «Ред Булл»: не рассчитывали на такое даже в самых диких мечтах
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не рассчитывал на такое доминирование в нынешнем сезоне. В зачёте пилотов гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен опережает ближайшего конкурента на 80 очков. А в Кубке конструкторов команда опережает «Феррари» на 97 баллов.

«Первая половина сезона получается феноменальной. Мы на такое не рассчитывали даже в самых диких мечтах перед началом сезона. Особенно учитывая прогресс и конкурентоспособность «Феррари».

Очевидно, что мы очень рады лидерству, мы находимся в хорошей позиции. Но впереди ещё длинный путь. Нет никакой недооценки. Мы хотим использовать наши результаты в первой половине сезона и двигаться дальше», — цитирует Хорнера GP Fans.

Новость по теме
Хорнер: сомневаюсь, что Алекс Фергюсон беспокоился, что о нём думают другие в мире спорта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022