Хорнер — о доминировании «Ред Булл»: не рассчитывали на такое даже в самых диких мечтах
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не рассчитывал на такое доминирование в нынешнем сезоне. В зачёте пилотов гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен опережает ближайшего конкурента на 80 очков. А в Кубке конструкторов команда опережает «Феррари» на 97 баллов.
«Первая половина сезона получается феноменальной. Мы на такое не рассчитывали даже в самых диких мечтах перед началом сезона. Особенно учитывая прогресс и конкурентоспособность «Феррари».
Очевидно, что мы очень рады лидерству, мы находимся в хорошей позиции. Но впереди ещё длинный путь. Нет никакой недооценки. Мы хотим использовать наши результаты в первой половине сезона и двигаться дальше», — цитирует Хорнера GP Fans.
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