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Trackhouse Racing показала машину, на которой Райкконен выступит на этапе NASCAR Cup

Trackhouse Racing показала машину, на которой Райкконен выступит на этапе NASCAR Cup
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Команда NASCAR Trackhouse Racing показала ливрею машины, на которой Кими Райкконен дебютирует в чемпионате NASCAR Cup Series на этапе в Уоткинс-Глене, который состоится 21 августа. Фотографии были опубликованы в социальных сетях коллектива.

Райкконен будет пилотировать машину под номером 91.

Напомним, ранее команда объявила о создании так называемого «Проекта 91», направленного на участие в NASCAR пилотов, известных на международном уровне.

Ожидается, что Trackhouse Racing выставит машину под номером 91 как минимум на одном из этапов чемпионата в сезоне-2022, а в дальнейшем этот проект будет работать на постоянной основе.

Кими Райкконен завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона-2021.

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