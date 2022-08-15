Trackhouse Racing показала машину, на которой Райкконен выступит на этапе NASCAR Cup

Команда NASCAR Trackhouse Racing показала ливрею машины, на которой Кими Райкконен дебютирует в чемпионате NASCAR Cup Series на этапе в Уоткинс-Глене, который состоится 21 августа. Фотографии были опубликованы в социальных сетях коллектива.

Райкконен будет пилотировать машину под номером 91.



Напомним, ранее команда объявила о создании так называемого «Проекта 91», направленного на участие в NASCAR пилотов, известных на международном уровне.



Ожидается, что Trackhouse Racing выставит машину под номером 91 как минимум на одном из этапов чемпионата в сезоне-2022, а в дальнейшем этот проект будет работать на постоянной основе.



Кими Райкконен завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона-2021.