Trackhouse Racing показала машину, на которой Райкконен выступит на этапе NASCAR Cup
Поделиться
Команда NASCAR Trackhouse Racing показала ливрею машины, на которой Кими Райкконен дебютирует в чемпионате NASCAR Cup Series на этапе в Уоткинс-Глене, который состоится 21 августа. Фотографии были опубликованы в социальных сетях коллектива.
Райкконен будет пилотировать машину под номером 91.
Напомним, ранее команда объявила о создании так называемого «Проекта 91», направленного на участие в NASCAR пилотов, известных на международном уровне.
Ожидается, что Trackhouse Racing выставит машину под номером 91 как минимум на одном из этапов чемпионата в сезоне-2022, а в дальнейшем этот проект будет работать на постоянной основе.
Кими Райкконен завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона-2021.
Комментарии
- 15 августа 2022
-
22:04
-
22:00
-
20:57
-
20:53
-
20:05
-
19:57
-
18:53
-
18:49
-
18:01
-
17:57
-
16:50
-
16:32
-
16:02
-
15:28
-
13:49
-
13:28
-
13:17
-
12:56
-
11:46
-
11:32
-
10:39
-
10:34
-
09:55
-
09:45
-
00:47
-
00:14
- 14 августа 2022
-
22:32
-
21:25
-
20:26
-
19:19
-
18:19
-
16:53
-
15:42
-
14:18
-
13:23
Партнерский контент