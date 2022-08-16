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Вольф: ощущение, что Расселл всегда был в «Мерседесе»

Вольф: ощущение, что Расселл всегда был в «Мерседесе»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, как быстро адаптировался к команде пилот Джордж Расселл, который предыдущие три сезона выступал за «Уильямс».

«Складывается ощущение, что Расселл всегда выступал за «Мерседес», настолько хорошо он адаптировался в команде. Мне нравится, что у него всегда неизменный настрой на брифингах — неважно, занял он восьмое место или второе. Джордж всегда поступает логично и рационально, ищет правильные решения. Эмоций не так много, и это здорово. Однозначно Джордж на верном пути», — цитирует Вольфа Motorsport-Total.

Джордж Расселл в нынешнем сезоне набрал 158 очков и располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Льюис Хэмилтон — шестой со 146 очками.

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