Маттиа Бинотто рассказал, что чувствует после регулярных технических сходов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал неудачи команды в первой части сезона и оценил своё состояние после регулярных технических сходов.



«Несмотря на все неудачи, я доволен своей должностью. Я счастлив, потому что знаю, что у нас отличная команда. К тому же она едина во всём. Очень классно смотреть на то, как ребята работают вместе.



Однако воспринимать наши осечки очень тяжело. Если мы говорим про проблемы с двигателем, раньше я управлял этим департаментом. Видеть дым всегда неприятно. Это ощущение, похожее на депрессию. Ты никогда не хочешь сталкиваться с такими проблемами. Да, я остаюсь спокойным, но, поверьте мне, я в депрессии», – приводит слова Бинотто портал Motorport.